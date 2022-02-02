Эпидемиолог Пшеничная рассказала о взаимодействии гриппа и ковида

Симптомы гриппа и «омикрон»-штамма коронавируса трудно отличить, а при заражении обеими инфекциями заболевание может протекать очень тяжело. Поэтому в больницах поступивших с респираторными инфекциями всегда тестируют на все вирусы перед тем, как определить в палату. Об этом «Газете.ru» рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Симптомы у зараженных гриппом и «омикрон»-штаммом практически идентичны: высокая температура, головная боль, заложенность носа, сухой кашель и боль в горле, а также слабость в мышцах. Поэтому в больницах у новых пациентов всегда берут анализы на оба заболевания, ведь если она инфекция наложится на другую, болезнь может быть очень тяжелой и опасной.

«Мы видели это на примере первой волны пандемии, когда вирусы гриппа активно циркулировали в человеческой популяции, и потом пришел COVID–19. Китайцы об этом писали, Британия писала, специалисты из Италии, Арабских Эмиратов. Пациенты с коинфекцией умирают чаще. Но врачи это понимают, поэтому проводят обязательное тестирование при помещении в стационар, чтобы провести коррекцию лечения в случае коинфекции», — рассказала Пшеничная.