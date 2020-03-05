Эпидемиолог: пока рано говорить об открытии клещевого сезона

Специалист заверила, что клещи, которые уже пробудились, не опасны для человека. Они несут угрозу именно для животных.

Однако, по ее словам, пока рано говорить об открытии клещевого сезона. Карань объяснила увеличение срока активности клещей аномально теплой погодой в стране на протяжении последних месяцев.

«Известно о единичных случаях укуса клеща. Насекомые кусают животных, но это не относится к боррелиозу, опасному для человека. Это клещ — драмацентор», — уточнила ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Она заметила, что эпидемический сезон клещевых инфекций будет более продолжительным, если такие теплые зимы продолжатся.

«Например, в Приморье он обычно длится семь месяцев, клещи там раньше просыпаются и уходят позже, чем в других регионах страны. Случаи присасывания там могут быть в апреле и в ноябре», — цитируют эксперта «Известия».