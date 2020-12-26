Эпидемиолог объяснил, когда надо носить маски на улице

«Она обязательна не только в помещениях и в транспорте, но и при массовых мероприятиях на улице. Подчеркну: при массовых мероприятиях, при большом скоплении людей. В иных случаях маска на улице не нужна», — прокомментировал он.

Ношение маски — правило №1 в борьбе с коронавирусом, добавил Горелов.

Ранее в Тюменской области из-за коронавируса ввели ограничение на посещение религиозных организаций в период празднования Нового года и Рождества, писало агентство Ura.ru. Граждане из групп риска могут проводить религиозные мероприятия дома или наблюдать за ними онлайн.

Чтобы не заболеть COVID‑19, необходимо соблюдать определенные правила. «360» составил пошаговую инструкцию. В ней подробно рассказано, что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.