Эпидемиолог оценил вероятность эпидемии вспыхнувшей в Индии вирусной лихорадки

В Индии зафиксировали уже несколько десятков случаев смерти от вирусной лихорадки. По предварительным данным, это может быть лихорадка денге. Эта болезнь действительно может принимать тяжелые формы с высоким процентом смертности, но ее вспышки можно предотвращать, рассказал «360» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Лихорадкой денге можно заболеть от укуса комара. Насекомые являются резервуарами для переноски вируса.

«На сегодняшний день существует четыре серотипа вируса. Считается, что иммунитет у человека возникает, когда он переболел одним из этих серотипов, но только к нему. То есть человек может заболеть лихорадкой денге четыре раза», — объяснил специалист.

По его словам, в большинстве случаев лихорадка протекает в благоприятной форме — с симптомами, похожими на грипп. Пациент после нее полностью восстанавливается.

Но есть и геморрагическая форма лихорадки, или тяжелая денге, при которой смертность составляет до 50% от общего числа заболевших. В такой форме лихорадка может приводить к кровотечению, низкому уровню тромбоцитов и резкому падению кровяного давления.

«Специального лечения от денге нет, но при своевременно оказанной помощи летальность может упасть до показателя меньше одного процента», — отметил врач.

Для недопущения распространения этой лихорадки нужно принимать несложные профилактические меры. Во-первых, это борьба с переносчиками, то есть комарами. В болотистых местностях следует осушать болота. Еще один способ обезопасить себя — носить защитную одежду, пользоваться репеллентами.

«Все это может позволить ликвидировать вспышки заболевания и не допустить его распространения. В зависимости от того, как будут выполняться эти мероприятия, можно будет прогнозировать, возникнет эпидемия этого заболевания или не возникнет», — заключил Шунков.