Эпидемиолог оценил, когда в Москве снизится число зараженных

Снижение количества зараженных 2019-nCoV в столице может произойти только в июне–июле 2020 года. Об этом 15 апреля рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое „плато“, стабилизацию и последующее снижение в июне–июле», — указал специалист в эфире радиостанции «Вечерняя Москва».

По его словам, если люди будут строго соблюдать все введенные в городе ограничительные меры для борьбы с пандемией, то уже в конце этого месяца может наступить переломный момент и число подхвативших коронавирус пойдет на спад.

По последним данным, в России заражены коронавирусом нового типа 24 490 человек, только за сутки прирост составил 3388 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 198 инфицированных, почти двум тысячам пациентов удалось выздороветь. Число заразившихся по всему уже превысило отметку в два миллиона человек, почти 129 тысяч погибли.