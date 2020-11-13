Эпидемиолог объяснил, когда снизится темп распространения COVID-19

Коронавирус перестанет активно распространяться по России после того, как у трети населения будет к нему иммунитет. Серьезное влияние на циркуляцию SARS-CoV-2 окажет и вакцинация.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условия дня снижения темпов распространения COVID-19. Его процитировало РИА «Новости».

«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет», — подчеркнул он. По мнению эпидемиолога, поствакцинальный иммунитет тоже скажется на циркуляции вируса.

Пока что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет. Когда процесс прекратится и начнется снижение, зависит в том числе от соблюдения мер профилактики. Горелов напомнил, что к ним относится использование масок и социальное дистанцирование. Если есть возможность, лучше оставаться дома.

В Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера накануне заметили, что популяционный иммунитет к коронавирусу среди россиян растет. В разных регионах страны он составил от 5,1% до 65,3%.