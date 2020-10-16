Эпидемиолог назвал длительность «фазы роста» по случаям COVID-19

В России до первой декады ноября, скорее всего, продолжит увеличиваться число случаев COVID-19. Сейчас страна находится в «фазе роста», которая длится около 28 дней.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уточнил в беседе с РИА «Новости», как, предположительно, будет развиваться ситуация.

«В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что рост начался около недели назад, поэтому эти дни можно «отбросить». Остается еще порядка 20 дней, в течение которых ожидается рост заболеваемости инфекцией.

По мнению вирусологов, о выходе на плато по COVID-19 говорить пока рано. Эксперты советуют подождать начала следующей недели.

В России, по последним данным, подтвердили 1 354 163 случаев коронавируса. Выздоровели 1 048 097 человек, скончался 23 491. За прошлый день страна снова побила рекорд суточной смертности — из-за COVID-19 скончались 286 заболевших.