Эпидемиолог Юдакова назвала симптомы подвида коронавируса «кентавр»

Вариация «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» распространяется в мире. В разговоре с Тульской службой новостей симптомы «кентавра» описала главный внештатный эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Ольга Юдакова.

По ее словам, температура тела при заболевании поднимается до 38 градусов, а основные симптомы — боль в горле, головная боль, снижение слуха и боль в ухе. При этом головная боль и боль в горле не проходит даже после приема лекарств.