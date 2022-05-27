Эпидемиолог Дубинин объяснил, чем опасны ранние арбузы и клубника

Весной на рынках можно купить клубнику и арбузы, выращенные с помощью нитратов. Нитраты приносят вред организму, поэтому лучше подождать до лета, рассказал «ФедералПресс» санитарный врач, гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин.

«Симптомов вы не увидите, и острого отравления, скорее всего, не произойдет. По сути, это просто вредно. Если каждый год потреблять арбузы, богатые нитратами, организм ждут долгосрочные негативные последствия», — объяснил врач.

Он предупредил, что продавцы могут и соврать о происхождении ягод, и доверять им не стоит. Лучше покупать сезонные фрукты и ягоды, а арбузов и клубники подождать до июля.