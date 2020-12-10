Эпидемиолог допустил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

Ситуация с пандемией коронавируса в Москве начала стабилизироваться. Другие регионы отстают от столицы на две-три недели. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург», — приводит РИА «Новости» слова эпидемиолога.

По словам Горелова, суточные показатели не описывают суть эпидемической картины. Главный показатель — это индекс распространения. В Москве он составляет 0,81, в Санкт-Петербурге — единицу. Ослаблять ограничения можно будет, когда он опустится ниже 0,7. Ученый напомнил о математических прогнозах, согласно которым коронавирус начнет отступать в Москве уже 12 декабря, в Санкт-Петербурге — 16 декабря, а по всей России — 23 декабря.

За минувшие сутки в России выявили 27 927 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 569 126. От болезни в течение суток умерли 562 человека. Всего 45 280 заболевших.