Эпидемия коронавируса повысила конкуренцию на рынке труда в России

На фоне пандемии выросла конкуренция на рынке труда. Наибольшим спросом среди соискателей пользуются места, которые не требуют опыта работы. Число претендентов на одну вакансию выросло на 10%.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на данные онлайн-платформы по поиску работы, в будущем конкуренция будет только расти. Сейчас на 10 предложений приходится 75 соискателей. В феврале этот показатель был ниже. В Москве вакансий стало меньше на 7%.

Больше всего соискателей при ограниченном количестве мест на неквалифицированную работу. На втором месте — менеджмент, сфера искусства, развлечений и массмедиа. Серьезная конкуренция наметилась среди управляющих, юристов, бухгалтеров и специалистов по добыче сырья. Проще всех найти работу тренерам по обучению, консультантам и менеджерам по проектам и аналитикам-социологам.

Ситуация на рынке труда была сложной и до эпидемии.

«Поскольку серьезного роста в экономике в последние годы не наблюдалось, не было и особой активности на рынке труда. Большинство работодателей в последние годы оптимизировали численность персонала, избавившись от „неэффективного балласта“», — приводит издание слова доцента РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец.

По ее словам, во время кризиса сохранится спрос на высококвалифицированных специалистов редких профессий. Основной урон коронавирус нанесет сфере обслуживания.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Многие страны закрыли свои границы, чтобы не допустить распространения инфекции. Российские регионы ввели режим строгой изоляции, когда без веского повода людям нельзя выходить на улицу. Всего в РФ 2019-nCoV заразились 3548 человек, а во всем мире — более миллиона.