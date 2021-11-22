Епархия предложила оголившимся перед храмом блогерам раздавать еду бездомным

Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выразила нежелание принимать участие в разбирательстве против двух парней, раздевшихся на фото перед храмом Спаса на Крови. Вместо этот молодым людям предложили раскаяться и совершить полезные добрые дела.

«Епархия будет удовлетворена, если люди, которые совершили действия очевидно провокационного характера, продемонстрируют деятельное раскаяние, осознают, что такое поведение неприемлемо, и будут готовы, например, потрудиться в раздаче еды бездомным», — заявила глава сектора коммуникаций санкт-петербургской митрополии Наталья Родоманова РИА «Новости».

Она уточнила, что для того, чтобы не совершать такие поступки, люди необязательно должны быть верующими. Не делать этого — поведение нормальных, цивилизованных людей. А молодые люди проявили неуважение к обществу, и по этому поводу епархия выразила большое огорчение и сожаление.

Два молодых блогера оголились на фото на фоне храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге 19 ноября. Они выложили снимки в интернет. Против них возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.