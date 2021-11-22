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    22 ноября 2021, 12:03

    Епархия предложила оголившимся перед храмом блогерам раздавать еду бездомным

    Представитель петербургской митрополии Родоманова предложила оголившимся перед храмом блогерам раздавать еду бездомным

    Екатерина Боснак

    Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выразила нежелание принимать участие в разбирательстве против двух парней, раздевшихся на фото перед храмом Спаса на Крови. Вместо этот молодым людям предложили раскаяться и совершить полезные добрые дела.

    Епархия предложила оголившимся перед храмом блогерам раздавать еду бездомным

    «Епархия будет удовлетворена, если люди, которые совершили действия очевидно провокационного характера, продемонстрируют деятельное раскаяние, осознают, что такое поведение неприемлемо, и будут готовы, например, потрудиться в раздаче еды бездомным», — заявила глава сектора коммуникаций санкт-петербургской митрополии Наталья Родоманова РИА «Новости».

    Она уточнила, что для того, чтобы не совершать такие поступки, люди необязательно должны быть верующими. Не делать этого — поведение нормальных, цивилизованных людей. А молодые люди проявили неуважение к обществу, и по этому поводу епархия выразила большое огорчение и сожаление.

    Два молодых блогера оголились на фото на фоне храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге 19 ноября. Они выложили снимки в интернет. Против них возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.