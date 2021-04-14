Епархия назвала «грандиозной трагедией» произошедшее в монастыре бывшего схиигумена Сергия

То, что произошло в Среднеуральском женском монастыре, — это грандиозная духовная трагедия. Отпавшая от РПЦ обитель не смогла обеспечить на своей территории соблюдения российских законов. Об этом говорится в сообщении Екатеринбургской епархии на ее сайте.

«Екатеринбургская епархия с первых дней конфликта в Среднеуральском женском монастыре отмечала, что все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия, случившаяся с бывшим духовником обители, ныне отлученным от Церкви, с его духовными чадами, а также с теми, кто оказался втянут в конфликт по незнанию и духовной нерассудительности», — сообщили в епархии.

В заявлении отметили, что жизнь в монастыре приведут в порядок как можно скорее и обеспечат там соблюдение всех требований безопасности и законного порядка. Всех монашествующих ждут в любой обители митрополии. Епархия открыла для насельниц, которым нужна помощь, горячую линию.

14 апреля Среднеуральский женский монастырь взяли штурмом силовики. Всех его жителей, согласно постановлению суда, выселили. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что людей, которым сейчас некуда податься, разместят в гостиницах и социальных учреждениях.

Основатель монастыря, бывший схиигумен Сергий, сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.