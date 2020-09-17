Епархия начала инвентаризацию в Среднеуральском монастыре, где находился экс-схиигумен Сергий

Екатеринбургская епархия созвала комиссию для проверки недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре. Там находится отлученный от РПЦ схимонах Сергий (Романов).

«Членам епархиальной комиссии предстоит провести инвентаризацию имущества епархиального монастыря, выявить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости, а также проверить правила эксплуатации объектов сообразно целевому назначению», — сообщила пресс-служба епархии.

Созданная для этого комиссия уже начала работу. По ее итогам представители РПЦ составят опись имущества, а также в пояснительной записки расскажут о сложившейся ситуации и поделятся своими выводами.

Конфликт Русской православной церкви и отца Сергия начался весной 2020 года. Романов во время проповеди заявил, что пандемии коронавируса на самом деле нет и призвал паству выходить на улицу. После этого в его отношении открыли административное дело за распространение недостоверной информации.

Суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил отца Сергия сана. В конце месяца патриарх утвердил это решение. В сентябре суд отлучил схимонаха от церкви.

Сам Романов не хочет уходить из Среднеуральского женского монастыря. Вместе с ним там находятся более 150 насельниц. Недавно он провел крестный забег вокруг монастыря.