Общество 03 апреля 2024, 16:42 Энтомолог Марьинский: «снежные блохи» безопасны для людей и домашних животных

Читать 360tv в

Энтомолог и научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский призвал не бояться ногохвосток, появление которых зафиксировали в Москве. Так называемые снежные блохи не имеют отношения к обычным паразитам, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его словам, эти существа активизируются в марте–апреле, когда начинает светить солнце, но снег еще не растаял.

Реклама

«Они похожи на маленькие точки, чуть меньше миллиметра в длину. <…> Первая ассоциация, что это блоха, но на самом деле нет, это даже не насекомое», — пояснил ученый.

Ногохвостки, подчеркнул специалист, не представляют опасности. Они не могут укусить человека или домашнего питомца.