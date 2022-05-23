Назван признаки того, что у ребенка вши

Педикулез — достаточно частая проблема у детей, поскольку эпидемии бывают в школах и детских садах. Как понять, что у ребенка завелись вши, для ИА НСН рассказала научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина.

Первый признак, конечно, — если ребенок часто чешет голову. Обследовать на предмет вшей ребенка можно самостоятельно.

«Во-первых, нужно сначала аккуратно разобрать волосы, изучить затылочную и височные области. Но увидеть вшей не так просто, особенно если их не так много. Поэтому лучше вшей вычесать, для этого есть специальные расчески в аптеках. У них очень маленькое расстояние между зубцами, вычесывать более эффективно из влажных волос на светлую ткань, которая лежит на плечах ребенка», — объяснила Лопатина.