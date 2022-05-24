Энтомолог Халин рассказал, когда наступит пик комариной активности в Петербурге

Энтомолог Алексей Халин рассказал что, несмотря на прохладную погоду в Санкт-Петербурге, комары уже начали появляться в городе и его окрестностях. Самый пик их активности наступит уже через две недели. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«В этом году комаров будет меньше. И плодиться они начнут недели через две, когда вода в озерах прогреется. Комариный сезон слегка сдвигается по срокам из-за холодной зимы, но никуда не денется», — отметил он.

Халин добавил, что обычно за одно лето в России успевает вырасти одно поколение комаров, однако если лето было затяжным и жарким, то может вырасти и два.

Этой зимой в Санкт-Петербурге снежный покров был не особенно большим, поэтому мест для размножения насекомых будет немного, заключил специалист.