Общество 17 июля 2023, 18:14 Энтомолог Федосеева заявила, что крылатые муравьи могут атаковывать Москву еще неделю

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В Москве в июле традиционно появились крылатые муравьи, они пробудут в столице еще примерно семь дней. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор биологических наук биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Федосеева.

По ее словам, эти насекомые не опасны для людей. У них традиционно начинается брачный период, когда устанавливается теплая погода. Но со следующей недели ожидается новое похолодание, и черные крылатые муравьи исчезнут, добавило ИА НСН.

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