  • «Еноты недорого»: Контактный зоопарк устроил распродажу в Екатеринбурге

    15 ноября 2019, 16:40

    Дарья Бунякова

    Троих енотов решили выставить на продажу сотрудники контактного зоопарка в Екатеринбурге. К такому решению привели финансовые трудности, из-за которых зверькам пришлось начать подыскивать новый дом.

    «Из-за тяжелой финансовой ситуации наш питомник вынужден продать несколько енотиков. Не хватает финансирования. Мы верим что в Вашем лице они обретут родителей и друзей на долгие годы. Нам очень жаль это делать, но выхода нет», — сказано в сообщении контактного зоопарка «Вот Енот» во «ВКонтакте».

    Источник фото: vk.com/votenotekb

    Приобрести каждого пушистого предлагают за 10 тысяч рублей, причем отдадут животных только совершеннолетним покупателям.

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    В контактном зоопарке обещают ответить на все вопросы по содержанию и уверяют, что зверькам не требуется каких-либо особых условий.

    «Еноту, который живет дома, нужен только вольер для сна. Он недорогой и небольшой», — утверждают сотрудники.

    Как рассказали Е1.RU в контактном зоопарке, всего планируется продать трех енотов из 11 имеющихся. На всех животных есть необходимые сертификаты, и они привиты.

    Сам зоопарк в Екатеринбурге закрывать не будут. По словам менеджера, содержание енотов обходится очень дорого, а мода на этих пушистых уже проходит.