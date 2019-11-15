«Еноты недорого»: Контактный зоопарк устроил распродажу в Екатеринбурге
«Из-за тяжелой финансовой ситуации наш питомник вынужден продать несколько енотиков. Не хватает финансирования. Мы верим что в Вашем лице они обретут родителей и друзей на долгие годы. Нам очень жаль это делать, но выхода нет», — сказано в сообщении контактного зоопарка «Вот Енот» во «ВКонтакте».
Приобрести каждого пушистого предлагают за 10 тысяч рублей, причем отдадут животных только совершеннолетним покупателям.
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В контактном зоопарке обещают ответить на все вопросы по содержанию и уверяют, что зверькам не требуется каких-либо особых условий.
«Еноту, который живет дома, нужен только вольер для сна. Он недорогой и небольшой», — утверждают сотрудники.
Как рассказали Е1.RU в контактном зоопарке, всего планируется продать трех енотов из 11 имеющихся. На всех животных есть необходимые сертификаты, и они привиты.
Сам зоопарк в Екатеринбурге закрывать не будут. По словам менеджера, содержание енотов обходится очень дорого, а мода на этих пушистых уже проходит.