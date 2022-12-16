Общество 16 декабря 2022, 18:49 Еноты из Московского зоопарка впали в спячку

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Шесть енотов из зоопарка в Москве впали в зимнюю спячку. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сайт учреждения.

Уточняется, что на это повлияла стабильно холодная погода. Сроки, в которые животные засыпают, обычно примерные. Они могут различаться на несколько дней.

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Зоологи еще в начале декабря обнаружили, что еноты стали менее активными и все чаще проводили время в утепленном домике.

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