16 декабря 2022, 18:49
Еноты из Московского зоопарка впали в спячку
Шесть енотов из зоопарка в Москве впали в зимнюю спячку. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сайт учреждения.
Уточняется, что на это повлияла стабильно холодная погода. Сроки, в которые животные засыпают, обычно примерные. Они могут различаться на несколько дней.
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Зоологи еще в начале декабря обнаружили, что еноты стали менее активными и все чаще проводили время в утепленном домике.
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