Енот сбежал от хозяйки в Приамурье. Его нашли через 3 месяца на алкогольном складе
«На нашей базе на складе алкогольной продукции ночью стала срабатывать сигнализация. Заметили также, что у сотрудников кто-то подъедает остатки еды», — рассказала «Интерфаксу» сотрудница торговой базы Ольга Опарина.
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Собеседница добавила, что сначала все думали, что на складе завелась крыса, однако потом енота нашли спящим за коробками. Животное сильно исхудало.
У Марины Гончаровой дома целый зоопарк: кошки, декоративные кролики, ежик и хорьки. К ней в гости часто приходят соседские дети, чтобы пообщаться с животными — кто-то из юных любителей живой природы открыл клетку, где жила Машка.
Заманить в свой домик енотиху оказалось непросто. Животное вернулось в клетку только после того, как ему предложили любимое лакомство — виноград. После трехмесячного загула, как рассказала Гончарова, Машка стала более покладистой.