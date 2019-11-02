Енот сбежал от хозяйки в Приамурье. Его нашли через 3 месяца на алкогольном складе

Домашняя енотиха Машка захотела свободы и сбежала от хозяйки в городе Зея Амурской области. После трех месяцев скитаний животное забрело на алкогольный склад, где его обнаружили благодаря сигнализации.

«На нашей базе на складе алкогольной продукции ночью стала срабатывать сигнализация. Заметили также, что у сотрудников кто-то подъедает остатки еды», — рассказала «Интерфаксу» сотрудница торговой базы Ольга Опарина.

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Собеседница добавила, что сначала все думали, что на складе завелась крыса, однако потом енота нашли спящим за коробками. Животное сильно исхудало.

У Марины Гончаровой дома целый зоопарк: кошки, декоративные кролики, ежик и хорьки. К ней в гости часто приходят соседские дети, чтобы пообщаться с животными — кто-то из юных любителей живой природы открыл клетку, где жила Машка.

Заманить в свой домик енотиху оказалось непросто. Животное вернулось в клетку только после того, как ему предложили любимое лакомство — виноград. После трехмесячного загула, как рассказала Гончарова, Машка стала более покладистой.