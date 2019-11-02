  • Енот сбежал от хозяйки в Приамурье. Его нашли через 3 месяца на алкогольном складе

    02 ноября 2019, 16:25

    Андрей Иванов

    Домашняя енотиха Машка захотела свободы и сбежала от хозяйки в городе Зея Амурской области. После трех месяцев скитаний животное забрело на алкогольный склад, где его обнаружили благодаря сигнализации.
    Енот сбежал от хозяйки в Приамурье. Его нашли через 3 месяца на алкогольном складе

    «На нашей базе на складе алкогольной продукции ночью стала срабатывать сигнализация. Заметили также, что у сотрудников кто-то подъедает остатки еды», — рассказала «Интерфаксу» сотрудница торговой базы Ольга Опарина.

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    Собеседница добавила, что сначала все думали, что на складе завелась крыса, однако потом енота нашли спящим за коробками. Животное сильно исхудало.

    У Марины Гончаровой дома целый зоопарк: кошки, декоративные кролики, ежик и хорьки. К ней в гости часто приходят соседские дети, чтобы пообщаться с животными — кто-то из юных любителей живой природы открыл клетку, где жила Машка.

    Заманить в свой домик енотиху оказалось непросто. Животное вернулось в клетку только после того, как ему предложили любимое лакомство — виноград. После трехмесячного загула, как рассказала Гончарова, Машка стала более покладистой.