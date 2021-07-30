Енот пробрался в алкомагазин в Краснодаре и устроился в винной коробке

Енот в Краснодаре пробрался в магазин спиртного. Зверек забрался в коробку из-под вина. Владельцу точки пришлось вызывать спасателей.

Видео с приключениями блудного хищника выложили в Telegram-канале городской мэрии. На кадрах можно заметить, как испуганный «нарушитель» прячется в ящике с вином.

Спасатели забрали енота, использовав коробку из-под шампанского в качестве переноски. Животное выпустили на волю. Енот не стал раскланиваться перед своими спасителями и спешно ретировался.

«Все?! А спасибо?» — огорченно произнес один из сотрудников службы спасения.

Ранее в Новосибирской области в одном из магазинов поймали кота, из-за которого в торговой точке постоянно срабатывала сигнализация. Группа быстрого реагирования каждый раз приезжала на вызов, но никаких следов проникновения не находила. А потом вдруг решили отсмотреть записи с камер и поняли, что ложную тревогу вызывал пушистый гость из соседней кальянной.

Ученые между тем определили, что собак невозможно обмануть. Они понимают, врет человек или говорит правду.