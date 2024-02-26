Общество 26 февраля 2024, 12:46 Энерготерапевт Медюха связала состояние сонливости с энергетическими вибрациями

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Человек состоит из энергии, которая никуда не исчезает. Все его состояния, в том числе усталость и сонливость, взаимосвязаны с энергетическими вибрациями, сообщила энерготерапевт Ольга Медюха сайту RuNews24.ru.

По словам эксперта, частота этих вибраций зависит от эмоционально-психического состояния. Так, если человек подавлен и находится в стрессе, вибрации понижаются. Любые негативные ситуации плохо влияют на фон энергетического поля человека, из-за чего он чувствует усталость.

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«Например, вспомните, хочется ли нам спать, когда мы веселимся или смеемся? И, наоборот, вспомните, как после конфликта мы чувствуем себя выжатыми и обессиленными», — пояснила Медюха.