Энергоснабжение в Крыму полностью восстановлено

Энергообеспечение жителей Крыма полностью восстановлено после массовых сбоев, которые были вызваны аномальными дождями, сказано в сообщении Министерства энергетики РФ.

«Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней», — привел ТАСС сообщение ведомства.

Ливни обрушились на полуостров 17 июня. На востоке Крыма подтоплены свыше 300 домовладений. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. На следующий день циклон добрался до Ялты, реки вышли из берегов, подтоплены улицы и дома. Всего в Крыму из-за непогоды были эвакуированы около 1,8 тысячи человек. В пяти развернутых пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 200 человек. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону отметили, что работа по ликвидации последствий непогоды не прекращается ни на минуту.

Формирующийся сейчас над Крымом циклон принесет очередную порцию сильных дождей на восток полуострова в ночь на 20 июня. Осадки могут привести к новым подтоплениям.