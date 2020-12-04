Энергоснабжение на острове Русский полностью восстановили

В пятницу специалисты полностью восстановили на острове Русский энергоснабжение. Оно было нарушено мощным циклоном две недели назад. Все это время часть домов находилась без воды, отопления и света.

«По состоянию на 06:00 по московскому времени, во Владивостоке на острове Русский аварийно-восстановительные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме», — передает РИА «Новости» слова представителя экстренных служб.

Альпинисты и сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда продолжают чистку стальных тросов и конструкций вантового моста на острове от наледи. После удаления льда с вант альпинисты начнут чистить пилоны. Задействованы 25 человек. Местные власти пообещали открыть мост до Нового года. Однако точную дату не называют.

Накануне генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин сообщил, что часть домов была обеспечена электричеством по временной схеме, уточняет RT. По данным организации, на острове в результате стихии было разрушено 73% линий электропередачи.