Общество 21 декабря 2022, 05:31 Энергопрактик Капалбаева посоветовала не критиковать людей, чтобы не тратить энергию

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Энергопрактик Алтынай Капалбаева дала советы по борьбе с упадком сил. Об этом сообщило издание Pravda.Ru.

Эксперт рассказала, что энергия уходит у тех, кто часто критикует других людей. Поэтому следует избавиться от этой привычки, сообщил сайт «Дни.ру».

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Также Капалбаева посоветовала перестать драматизировать. Для этого нужно отписаться от новостных каналов, пабликов и блогеров, которые провоцируют этот состояние. Также нужно перестать смотреть грустные фильм и слушать грустные песни.

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