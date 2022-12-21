21 декабря 2022, 05:31
Энергопрактик Капалбаева посоветовала не критиковать людей, чтобы не тратить энергию
Энергопрактик Алтынай Капалбаева дала советы по борьбе с упадком сил. Об этом сообщило издание Pravda.Ru.
Эксперт рассказала, что энергия уходит у тех, кто часто критикует других людей. Поэтому следует избавиться от этой привычки, сообщил сайт «Дни.ру».
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Также Капалбаева посоветовала перестать драматизировать. Для этого нужно отписаться от новостных каналов, пабликов и блогеров, которые провоцируют этот состояние. Также нужно перестать смотреть грустные фильм и слушать грустные песни.
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