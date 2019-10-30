Развитие ЖКХ в России обсудила рабочая группа. Деньги жильцов предложили привязывать к дому, а не к УК

Вопросы развития стратегии ЖКХ до 2035 года обсудили на заседании межведомственной рабочей группы. На повестке стоял вопрос, как обеспечить сокращение расходов населения благодаря инновационным технологиям, а также решение с проблем с кадрами в жилищно-коммунальной сфере. Подробнее об итогах заседания рассказал «360» депутат Госдумы Сергей Пахомов.

По его словам стратегия получила два сценария. Базовый предусматривает сохранение текущего статуса без какого-либо ухудшения ситуации. Целевой сценарий предусматривает значительное улучшение ситуации. В частности, стратегия предусматривает выделение многоквартирного дома в качестве единого объекта недвижимости в областях, которые касаются капитального ремонта и управления домами.

Переход на электронную фиксацию поверки счетчиков — шаг к удобству. Но система должна быть надежной Подробнее

Приоритетными направлениями в стратегии развития ЖКХ Сергей Пахомов назвал решение вопроса с дефицитом специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечение энергоэффективности.

«Мы столкнулись с тем, что в управляющих компаниях дефицит кадров, которые могут обслуживать узлы погодного регулирования и выгоднее вывести прибор из строя. Этого нельзя допускать», — заявил депутат.

Вопрос энергоэффективности также стоит очень остро. В качестве решения предлагается придать многоквартирному жилому дому статус единого объекта недвижимости.

Как пояснил Сергей Пахомов это делается для того, чтобы средства жильцов на обслуживание дома собирать на специальном счете, который привязан не к управляющей компании, а к самому дому.

«Это позволит активнее развивать как кредитование на проведение зеленого, то есть энергоэффективного капитального ремонта, так и внедрять инструменты энергосервиса, позволяющие собственникам существенно сокращать свои ежемесячные расходы на оплате за коммуналку за счет инновационных технических решений», — заявил он.

Пока стратегия только определяет основные векторы развития. Но в дальнейшем ее пункты станут основой для законодательных инициатив и нормативно-правовых актов правительства. Депутат Пахомов пояснил, что парламент тоже займется этой работой.