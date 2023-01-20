Общество 20 января 2023, 07:22 Энергодар обеспечили теплом и электричеством Мэр Энергодара Сеновоз: город обеспечели теплом и электричеством РИА «Новости»

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Власти Энергодара Запорожской области обеспечили города теплом и электричеством, этот процесс находится под их полным контролем вопреки последствиям обстрелов ВСУ и сильному износу инфраструктуры. Такое заявление сделал мэр Энергодара Эдуард Сеновоз в интервью РИА «Новости».

По его словам, тепло есть во всех дошкольных учреждениях и школах. Восстановительные работы идут постоянно в течение суток. Однако сети сейчас очень изношены.

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«Несмотря на все трудности — очень серьезно сети и инфраструктура были повреждены в результате обстрелов — прикладываются все усилия для того, чтобы обеспечить теплом не только объекты города, но и весь жилищный фонд», — подчеркнул он.

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Глава города добавил, что котельные остаются основным источником тепла в Энергодаре. Сеновоз отметил, что даже при аварийных ситуациях все находится под контролем, специалисты быстро ликвидируют неполадки. Он заявил, что город и в дальнейшем будет обеспечить жителей электричеством и теплом.