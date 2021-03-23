«Энергоблок будущего» отключился на Белоярской АЭС

Во вторник на Белоярской АЭС автоматика отключила от сети четвертый энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800, который необходим для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

Известно, что радиационная обстановка на территории АЭС в норме. Специалисты работают над выяснением причины случившегося.

«23 марта в 12:05 по местному времени действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети четвертый энергоблок Белоярской АЭС. Причины отключения выясняются», — передало РИА «Новости» сообщение концерна.

Более того, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС не замечено. Промышленная эксплуатация четвертого блока началась в 2016 году. Этот блок стал прототипом более мощных коммерческих «быстрых» энергоблоков БН-1200.

Накануне концерн ввел в эксплуатацию шестой блок Ленинградской АЭС или второй блок Ленинградской АЭС-2 мощностью 1200 мегаватт. Это стало значимым событием для всего мирового ядерного сообщества. Загрузка ядерного топлива в реактор второго блока станции стартовала в июле 2020 года.