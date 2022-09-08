Энергетики Белгорода начали устранять последствия аварии, лишившей света 12 улиц | 360°

Общество 08 сентября 2022, 08:00 Поделиться Telegram

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Viber Энергетики Белгорода начали устранять последствия аварии, лишившей света 12 улиц Мэр Белгорода Иванов: энергетики устраняют последствия аварии на подстанции «Южная» freepik

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Коммунальные службы приступили к устранению последствий аварии на подстанции «Южная» в Белгороде, сообщил в Telegram мэр Антон Иванов. Ночью несколько улиц на Харьковской горе остались без электричества, проблемы возникли и с водой.

«Сейчас запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме. Проводятся сложные ремонтные работы. Все соцобъекты в зоне отключения уже подключены к резервной сети», — написал глава города.

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Идет также запуск водоснабжения.

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По данным Telegram-канала Mash, на подстанции случился взрыв. В «Белгородэнерго» сообщили об аварийном отключении, написало РИА «Новости».

Электричества лишились по крайней мере 12 улиц. Вернуть его планировалось к 08:30. Кроме того, свет отключили в нескольких населенных пунктах Белгородского района — восстановить электроснабжение намерены к 10:00, уточнил ТАСС со ссылкой на «Росссети Центр».

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