Энергетики попросили отменить установку «умных счетчиков». Им предложили выход

Начиная с 1 июля 2020 года замена сломанного электрического счетчика в квартире происходит за счет энергетической компании. При этом с 2022 года возможна установка только «умного» прибора учета, который может самостоятельно передать данные в энергосбытовую компанию.

Замене подлежит 45 миллионов приборов, что обойдется в сумму 1,1 миллиарда. Энергетики предложили изменить подход и направили свое предложение в Госдуму. Об этом сообщила газета «Известия».

Для снижения затрат компании предложили менять счетчики сразу во всем доме или отказываться от установки нового оборудования. Окончательное решение примут региональные власти.

Считалось, что компании смогут окупить свои расходы из-за точного учета и экономии на передаче показаний. Но энергетики считают, что потеряют больше, чем сэкономят.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев подтвердил, что предложение энергетиков сейчас изучают в нижней палате парламента. При этом он отметил, что важно учитывать не только потери компаний, но и не допустить роста тарифов.

Опрошенные изданием эксперты считают, что выход есть. Поставщики электричества могут провести замену на умные счетчики в жилых домах за счет крупных потребителей: производственных предприятий и торговых центров. Таким образом тарифы для граждан останутся прежними, но повысятся для бизнеса.

Еще одним выходом эксперты видят законодательное определение «умного счетчика». От функционала его цена может меняться от 1,5 тысяч до 150 тысяч рублей. Поэтому можно установить единые требования к оборудованию, чтобы поставщики энергии не несли крупных затрат.