Безопасные выходные. Энергетики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в ноябрьские праздники

В частности Россети Московский регион и АО «Мособлэнерго» переходят на усиленный режим работы с 1 по 5 ноября 2019 года. Для обеспечения надежного электроснабжения жителей региона в праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

Для ликвидации возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций сформировали более 630 бригад энергетиков, общая численность которых составляет свыше 3,7 тысячи специалистов и 3200 единиц спецтехники. В случае необходимости она позволит ликвидировать аварии на объектах энергетики. Для оперативного решения возникающих вопросов налажено взаимодействие с правоохранительными органами, подразделениями гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, представителями администраций подмосковных муниципалитетов.

С руководителями служб режима и безопасности провели инструктажи о необходимости повышения бдительности, усиления охраны и пропускного режима на территории объектов. Особое внимание при этом обращено на антитеррористическую защищенность территорий. В целях профилактики пожаров проверена готовность средств пожаротушения.

Предпринятые энергетиками меры позволят обеспечить максимально надежное энергоснабжение праздничных мероприятий, проводимых в Московской области.