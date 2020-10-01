Энергетики на Урале перешли на работу онлайн

За восемь месяцев 2020 года 2,5 тысячи потребителей подали заявки на технологическое присоединение к сетям «Облкоммунэнерго». Больше 94% из них поданы в онлайн-режиме.

Сотрудники компании заключили с местными жителями 1,5 тысячи договоров о подключении к электросетевой инфраструктуре. Большая часть заявлений поступила от физических лиц, запросивших мощность до 15 кВт, а также от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым необходимо до 150 кВт. Эти категории заявителей могли подать заявку и оплатить ее только удаленно. С июля 2020 года вступили в силу новые требования законодательства, исключающие бумажный документооборот. Фактом подписания договора считается оплата счета.

«По новым правилам мы работаем уже три месяца. Помимо отсутствия работы с бумажными документами, мы взаимодействуем с заявителями в режиме „одного окна“. Весь процесс — от приема заявки на ТП до заключения договора с энергосбытовой организацией и установки прибора учета происходит через „одно окно“ — сетевую компанию, в которую обратился потребитель», — рассказали в «Облкоммунэнерго».

На каждом этапе потребителя уведомляют о пройденных стадиях заявки.

Сроки подключения объектов колеблются от четырех месяцев до года для разных категорий граждан.

Лидеры по числу новых заявок — Нижний Тагил, Верхняя Пышма и Первоуральск. В этих городских округах традиционно строится множество объектов, требующих подключения электроэнергии. В 2020 году в разных городах и поселках Свердловской области для присоединения новых потребителей будет построено 190 километров воздушных и кабельных линий электропередачи и установлено 98 подстанций.