Энергетики Кузбасса записали кавер на песню «Пчеловод» к отопительному сезону

Сотрудники Сибирской генерирующей компании творчески подошли к старту отопительного сезона. Пуск тепла в квартиры жителей Кузбасса энергетики отметили релизом видеоклипа на песню «Трубопровод» (кавер-версия композиции RASA — «Пчеловод»).

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олега Бритвина, энергетики сняли клип, чтобы с юмором рассказать о своей работе и оставаться в тренде.

«В ролике заняты все наши. Это настоящие энергетики. Исполнитель — это кто-то из привлеченных. Наши двигаются и рот открывают там, где надо. Записывали в студии», — рассказал Бритвин.

Собеседник добавил, что компания снимает много много серьезных роликов и фильмов, которые рассказывают об энергетике. На этот раз было принято решение повеселиться.