Энергетик оценил последствия ухода Baker Hughes из России

Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов обсудил с «Ридусом» решение международной нефтесервисной компании Baker Hughes прекратить сотрудничество с Россией в рамках СПГ-проектов.

По данным издания, предприятие отзывает сервисных инженеров с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» «Газпрома». При этом оборудования компании и проектных инженеров лишится строящийся «Арктик СПГ 2».

«Значительная часть инженеров, которые занимались обслуживанием иностранного оборудования, — местные жители, граждане РФ. Эти люди просто поменяют место работы и продолжат выполнять те же функциональные обязанности, которые выполняли под „зонтиком“ зарубежной компании», — объяснил Фролов.

По его словам, в плане программного обеспечения не может быть критических сбоев, если до трех лет не будет происходить обновление.

Отмечается, что Baker Hughes должна была поставить газовые турбины LM9000, аналогов которых пока в РФ не существует. Фролов заметил, что наглядным показателем успехов в импортозамещении станет процесс замены турбинного оборудования на отечественные аналоги.

«Ряд технологических решений либо уже реализуются, либо находятся в стадии, близкой к запуску. Этому процессу уже лет 15», — добавил собеседник издания.