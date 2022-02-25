То, что Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2», не означает окончательный отказ от реализации этого проекта. Ведь, по сути, технически сертификация газопровода уже осуществлена. Лицензию осталось получить «дочке» основного оператора — Nord Stream 2. Такое мнение в эфире «360» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Техническая сертификация трубы уже давно была завершена, речь идет о сертификации компании-оператора. Не всю компанию-оператора сейчас сертифицируют, а ее дочернее предприятие — Gas for Europe. Она будет управлять последними 20 километрами „Северного потока — 2“», — сказал он.

По его словам, Германия отозвала доклад, которым определялись вопросы безопасности данного проекта для энергетической сферы Германии. Сама сертификация Gаs fоr Еurоре идет параллельно подготовке этого документа. То есть его отозвали, чтобы подготовить новый доклад, над ним будут работать, предположительно, около двух месяцев.

«Сам запуск „Северного потока — 2“ сейчас не является необходимым для обеспечения поставок в Европу. Связано это не с тем, что Европа отказывается от российского газа. Европа сама по себе ни от чего отказаться не может, потому что заключают контракты хозяйствующие субъекты. Как правило, это некие энергетические компании, которые, как правило, имеют свой взгляд на текущую ситуацию», — заявил эксперт.

Он напомнил, что в Европе упало потребление газа в связи с высокими ценами на него.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока — 2».