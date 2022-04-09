Энергетик Громов: российская нефть имеет два неоспоримых экспортных преимущества

Ценность российской нефти марки Urals как экспортного товара объяснил радио Sputnik главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Уникальные свойства нефти этой марки делают его незаменимым на энергетическом рынке Европы. Это позволяет экспортировать топливо в больших объемах, несмотря на введенные санкции, заявил специалист. Все дело в том, что европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) изначально были ориентированы на российскую нефть марки Urals.

«Наша нефть по своим физико-химическим параметрам идеально подходит для европейских НПЗ. Эти предприятия изначально были заточены именно на российские сорта нефти марки Urals», — объяснил он.

Вторым ценным свойством российского топлива эксперт считает возможность продавать его не только на Западе, но и на Востоке. На фоне антироссийских санкций компании смогли частично изменить логистику и перенаправить нефть в другие регионы мира.

«Это было сделано, чтобы поставлять нефть в те страны, которые готовы с удовольствием ее покупать. В самом начале это было сопряжено с рисками, но сейчас система поставок начинает отлаживаться», — заявил Громов.