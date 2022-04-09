Энергетик Громов: российская нефть имеет два неоспоримых экспортных преимущества
Энергетик Громов заявил, что российская нефть марки Urals идеально подходит НПЗ Европы
Ценность российской нефти марки Urals как экспортного товара объяснил радио Sputnik главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
Уникальные свойства нефти этой марки делают его незаменимым на энергетическом рынке Европы. Это позволяет экспортировать топливо в больших объемах, несмотря на введенные санкции, заявил специалист. Все дело в том, что европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) изначально были ориентированы на российскую нефть марки Urals.
«Наша нефть по своим физико-химическим параметрам идеально подходит для европейских НПЗ. Эти предприятия изначально были заточены именно на российские сорта нефти марки Urals», — объяснил он.
Вторым ценным свойством российского топлива эксперт считает возможность продавать его не только на Западе, но и на Востоке. На фоне антироссийских санкций компании смогли частично изменить логистику и перенаправить нефть в другие регионы мира.
«Это было сделано, чтобы поставлять нефть в те страны, которые готовы с удовольствием ее покупать. В самом начале это было сопряжено с рисками, но сейчас система поставок начинает отлаживаться», — заявил Громов.