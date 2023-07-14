Общество 14 июля 2023, 19:04 Эндокринолог Зайцева предупредила, что больше всего микробов в море живет в прибрежной полосе

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Больше всего микробов в море живет у берега, от этого риск подхватить инфекцию во время купания возрастает в несколько раз. Об этом изданию «Газета.ru» рассказала врач-эндокринолог Вероника Зайцева.

Медик предупредила, что при проглатывании морской воды человек рискует заболеть именно кишечной инфекцией. А если бактерии, которые живут в морской воде, попадут в рану, то могут появиться нагноения, написал сайт kp.ru.

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Зайцева добавила, что численность микробов значительно возрастает при температуре воды выше 24 градусов.