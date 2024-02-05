Общество 05 февраля 2024, 11:58 Эндокринолог Тараско посоветовала не поощрять детей сладостями

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Интерес детей к учебе и бытовым обязанностям зависит от множества факторов. При этом родители должны стимулировать соответствующее желание. Помогут ли в этом сладости, рассказала эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с «ФедералПресс».

«Важно, чтобы в жизни ребенок получал удовольствие не только из еды», — отметила врач.

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По ее мнению, награда в виде конфеты или шоколада может привести ребенка к мысли, что он молодец, так как съел лакомство.