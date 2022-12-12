Общество 12 декабря 2022, 14:52 Эндокринолог Тананакина посоветовала уменьшить количество специй в новогодних блюдах

Читать 360tv в

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в разговоре с РИАМО объяснила, почему необходимо уменьшить количество специй в новогодних блюдах.

По ее словам, специи, также как и чрезмерное количество алкоголя, провоцируют переедание.

Реклама

«Чрезмерная еда и употребление алкогольных напитков в течение одной новогодней ночи не так страшны для здоровья, как если такой образ жизни растянется на неделю и больше», — добавила медик.

Реклама

Специи и пряности приводят к повышенной секреции пищеварительных ферментов, что стимулирует аппетит. Подобное действие имеют лимонный сок, маринады с уксусом, острая и соленая пища.