Общество 16 декабря 2022, 02:52 Эндокринолог Сидорова рассказала, что ранее половое развитие влияет на рост ребенка

Читать 360tv в

Эндокринолог Юлия Сидорова назвала ранее половое развитие причиной возможного низкого роста у ребенка. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Так как рост — это компонент, который в большей степени зависит от гормонов, то зоны роста закрываются на последней стадии пубертата», — пояснила врач.

Реклама

Она отметила, что на остановку роста у девочек может повлиять начало менструации. У мальчиков половое развитие менее очевидно, его можно отследить по появлению эрекций, поллюций и оволосения.

Реклама