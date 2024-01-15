Общество 15 января 2024, 00:50 Эндокринолог развеял распространенные мифы о похудении Эндокринолог Янг развеяла миф о вредности картофеля при похудении Freepik

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Мнение о вредности картофеля при похудении является ошибочным. Об этом заявила врач-эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

По ее словам, если корнеплод съесть в отварном виде, это улучшит микрофлору кишечника, так как организм получит большое количество резистентного крахмала.

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«А вот в картофельном пюре резистентный крахмал почти отсутствует. 100 грамм отваренного в кожуре картофеля содержит 17 миллиграммов витамина», — заявила эксперт.

Также эндокринолог развеяла миф о запрете еды после шести вечера. Янг объяснила, что желательно принимать пищу за два часа до сна. Если ночью происходят частые пробуждения от голода или тревоги, можно включить в рацион сложные углеводы.

Специалист не согласилась с мнением, что молоко является основным источником кальция. Она отметила, что этот элемент также содержится в зелени, орехах, рыбе и овощах.

Ранее диетолог Юлия Бурякова рассказала, как похудеть без вреда для здоровья. Для этого приемы пищи следует разделить на три-четыре раза.