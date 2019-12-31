Эндокринолог рассказал о правильном питании 1 января

Новый год — пора застолий, на которых обязательно будет вредная и калорийная пища. Однако отказываться от любимых блюд не стоит — чтобы не чувствовать себя плохо от переедания 1 января, достаточно устроить организму разгрузку.

Об этом рассказала RТ заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева. Она отметила, что отказываться от любимой еды из-за калорийности не стоит, достаточно соблюдать меру и использовать при готовке натуральные продукты.

Отнеситесь к 31 декабря как к обычному дню. Не отказывайтесь от завтрака, обеда и ужина Лариса Савельева.

Она посоветовала есть калорийные салаты до полуночи, во время проводов старого года. Встречать же новый следует легкими салатами и фруктами.

Утром первого января следует легко позавтракать, а затем выйти на прогулку. Начинать день со вчерашних салатов не стоит — их лучше доесть в обед. Перед ужином врач советует еще раз прогуляться на свежем воздухе, а затем съесть какую-нибудь легкую пищу.

Тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, врач советует устроить организму разгрузку — для этого отлично подойдут кефир, каша на обезжиренном молоке или воде и легкий куриный бульон.