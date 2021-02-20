Эндокринолог посоветовала запивать стресс, а не заедать

Стрессовые ситуации не нужно заедать. Даже если речь идет о полезной пище. Лучше запивать их водой. Такое мнение высказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, «заедать стресс» — типичная ошибка многих. Она приводит к нарушению пищевого поведения. Не помогает даже то, если заедают стресс полезно едой.

«Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким», — отметила Павлова в интервью радио Sputnik.

Врач добавила, что стресс нужно не заедать, а запивать. Делать нужно это обычной водой. Она является простой и эффективной альтернативной любой пище.

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