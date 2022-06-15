Эндокринолог Павлова развеяла миф о необходимости отказываться от мучного для похудения

Полностью отказываться от мучного, чтобы похудеть, вопреки распространенному мнению, необязательно. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал врача-эндокринолога Зухры Павловой.

Успех похудения зависит не от состава рациона, а от количества потребляемых калорий и их расхода, то есть, физических нагрузок. Изредка одна булочка или кусок пирога не нанесут никакого вреда фигуре, заверила врач. При этом от чрезмерного употребления некоторых блюд все же стоит отказаться желающим держать себя в форме. Например, это картошка фри, фастфуд и полуфабрикаты, в частности, котлеты. В жареных в большом количестве масла продуктах содержатся трансжиры, которые вредят организму.

«Жареная во фритюре картошка, да и сама котлетка — перегруз по конечным продуктам гликирования, одному из главных факторов старения. Множество трансжиров, которые очень сильно влияют на сердечно-сосудистую систему», — написала Павлова.