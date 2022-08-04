Эндокринолог Павлова рассказала, к чему ведет переедание сыра

Употребление сыра в слишком больших количествах может приводить к головным болям. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, написало ИА Nation News.

Сыр очень полезен сам по себе — он является источником кальция, жиров и белков, однако он принесет пользу только в том случае, если есть его в умеренных количествах. В противном случае сыр может вызвать головную боль и другие неприятные ощущения.

«Это связано с тирамином, который производится в выдержанных продуктах. Особенно его много в сырах с плесенью всех видов, чеддере, пармезане, даже моцарелле. Тирамин есть также в красном вине, маслинах, орехах, авокадо и так далее», — объяснила эндокринолог.

Людям, склонным к мигреням, не стоит использовать сыр как закуску к вину. Хоть это и очень популярное сочетание, у таких людей оно вызовет головную боль практически гарантированно. Кроме того, чрезмерное употребление сыра грозит развитием сильного сердцебиения, болей в сердце и потливости.