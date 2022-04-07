Эндокринолог Павлова объяснила, как весенние холода помогают в похудении

Весенняя холодная погода может сыграть на руку худеющим, поскольку на холоде организм начинает активнее сжигать жиры. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, весной, когда температура воздуха на улице около ноля градусов, часто встает вопрос, что надевать перед выходом из дома — не стоит закутываться в зимнюю одежду. Переохлаждаться нельзя, но если телу будет немного прохладно, будет происходить более правильное распределение жировых тканей — организм будет сжигать вредные жиры и оставлять полезные.

По той же причине так полезно плавание в бассейне, считает врач.

«Если есть возможность ходить в бассейн, то надо ей пользоваться. Там происходит еще большее температурное воздействие на жировую ткань человека. Когда вы погружаетесь в воду, то испытываете небольшое переохлаждение. Потом, когда вы активно плаваете, то согреваетесь, но не слишком сильно», — объяснила эндокринолог.