09 февраля 2024, 14:34
Эндокринолог Панова: полный отказ от ужина может замедлить метаболизм
Эндокринолог, нутрициолог и диетолог Оксана Панова рассказала, чем грозит полный отказ от ужина. Слова эксперта передал сайт 78.ru.
Среди последствий — замедление метаболизма. Таким образом, попытка похудеть обернется набором лишнего веса, пояснила врач.
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Специалист также напомнила, что последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна. Допустим небольшой перекус за час до отхода в кровать, добавила Общественная Служба Новостей.
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