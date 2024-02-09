Общество 09 февраля 2024, 14:34 Эндокринолог Панова: полный отказ от ужина может замедлить метаболизм

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Эндокринолог, нутрициолог и диетолог Оксана Панова рассказала, чем грозит полный отказ от ужина. Слова эксперта передал сайт 78.ru.

Среди последствий — замедление метаболизма. Таким образом, попытка похудеть обернется набором лишнего веса, пояснила врач.

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Специалист также напомнила, что последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна. Допустим небольшой перекус за час до отхода в кровать, добавила Общественная Служба Новостей.