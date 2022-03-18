Эндокринолог Оксана Михалева назвала полезные свойства спаржи

Спаржа — растение, которое не так часто появляется в рационе россиян, а зря, ведь в спарже содержится множество полезных веществ и витаминов. О свойствах спаржи «Известиям» рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Спаржа содержит большое количество необходимых организму фитонутриентов, которые можно разделить на пять групп.

Первая группа — сапонины. Это крупные молекулы, именно они придают горьковатый привкус спарже. Сапонины спаржи способствуют снижению холестерина, а также обладают противоопухолевыми и противогрибковыми эффектами.

Вторая группа — витамины. В спарже содержатся важнейшие для организма витамины группы В (В1, В2, В3, В9 и В12), которые играют важн6ую роль в работе обмена веществ.

Также спаржа богата фолиевой кислотой. Это вещество особенно необходимо женщинам в период беременности.

В третью группу входят содержащиеся в спарже минералы: селен, кальций, медь, цинк, магний, марганец, калий и фосфор, которые оказывают существенное влияние на здоровье костей, иммунной системы, кожи, волос и ногтей.

Четвертая группа — биофлавоноиды. Они обладают антиоксидантными, противораковыми и противодиабетическими свойствами, снижают уровень холестерина.

На конец, пятая группа это серосодержащие соединения метантиол и метионал. Исследования показывают, что они обладают противоатеросклеротическим и противораковым действием.