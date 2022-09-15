Эндокринолог Нечаева объяснила, какой вес у человека считается здоровым | 360°

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Эндокринолог Нечаева объяснила, какой вес у человека считается здоровым

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15 сентября 2022, 13:49

Эндокринолог Нечаева объяснила, какой вес у человека считается здоровым

Врач Нечаева: при определении лишнего веса необходимо ориентироваться на индекс массы тела

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Врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева в разговоре с журналистами «Газета.ru» рассказала, что при определении лишнего веса врачи ориентируются на индекс массы тела (ИМТ) — показатель соотношения веса в килограммах к росту в квадратных метрах.

По словам медика, этот индекс считается в медицине показателем здорового веса.

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«Если ИМТ от 25 до 29,9 — у вас избыточная масса тела. Если ИМТ выше 30 — мы можем уже говорить о медицинской проблеме — ожирении. ИМТ от 30 до 34,9 — ожирение первой степени. ИМТ от 35 до 39,9 — ожирение второй степени. ИМТ — выше 40 — ожирение третьей степени», — процитировал «ПолитЭксперт» слова медика.

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Для того, чтобы сбросить лишний вес, достаточно пересмотреть свой рацион питания.

«Необходимо в принципе изменить рацион питания и придерживаться его как минимум год, а лучше всю жизнь. Этот рацион не должен быть жестким, не должен лишать человека радости и состоять из одних ограничений. Составить такой рацион тоже поможет врач», — резюмировала Нечаева.

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